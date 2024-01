O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma hamburgueria, localizada no bairro São Vicente, em Bom Despacho, na madrugada desta quarta-feira (10). O fogo começou por volta das 2h.

De acordo com informações dos bombeiros, o foco do incêndio teve origem na área de brinquedos do local. O fogo se alastrou e queimou duas camas elásticas.

As chamas não atingiram o interior do imóvel, evitando maiores danos. No entanto, a Polícia Militar foi acionada devido à suspeita de incêndio criminoso.