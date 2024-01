A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu na MG-0335, estrada de Ermida, por volta de 21h dessa terça-feira (9), e foi informada sobre um veículo que havia colidido contra um poste.

Ao chegar no local, a Polícia, com apoio do Corpo de Bombeiros, encontrou o condutor do veículo Fox, de 32 anos.

Ele apresentava lesão no ombro. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis.