Na noite dessa quarta-feira (08), por volta das 20h, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada para prestar socorro a um homem com dificuldade respiratória em uma residência localizada na comunidade de Fazenda Velha, zona rural do município.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima acamada, utilizando uma sonda nasogástrica. O homem apresentou episódios de vômito e aumento na secreção após a introdução da dieta, o que motivou a chamada de emergência.

A guarnição realizou a avaliação primária e secundária do paciente, verificando que os sinais vitais estavam dentro da normalidade e que as vias aéreas permaneciam desobstruídas. Após os cuidados iniciais e a estabilização do quadro clínico, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica especializada.

A atuação rápida dos bombeiros foi fundamental para garantir a segurança e o encaminhamento adequado da vítima ao serviço de saúde.

Com informações do CBMMG