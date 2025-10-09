Na tarde dessa quarta-feira (08), por volta das 13h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender uma ocorrência médica no bairro Engenho de Serra, em Formiga. A vítima, uma mulher de 35 anos, apresentava sintomas compatíveis com um quadro de hipoglicemia.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a mulher consciente e orientada, mas com sinais como sudorese fria, tremores e fraqueza. A guarnição realizou a avaliação primária e iniciou o monitoramento dos sinais vitais, mantendo a paciente sob observação durante todo o atendimento.

Após a estabilização inicial, a vítima foi conduzida pela Unidade de Resgate até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

A atuação rápida e eficiente dos bombeiros garantiu o encaminhamento seguro da paciente ao atendimento especializado, contribuindo para a estabilidade de seu quadro clínico.

Com informações do CBMMG