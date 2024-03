A 4ª Cia de Bombeiros de Formiga foi acionada na manhã deste domingo (17), na avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, bairro São Geraldo, em Formiga, para salvamento de um filhote de gato que se encontrava preso em um bueiro de captação de água pluvial da via pública.

No local, a guarnição foi recebida pela solicitante que acompanhou todo o salvamento, onde o animal foi retirado com êxito e em perfeitas condições físicas com uso de uma pinça de captura de pequenos mamíferos.

Os bombeiros informaram que se tratava-se de um gato de rua de raça indefinida. A solicitante teve a iniciativa de adotar o animal.

Fonte: Corpo de Bombeiros