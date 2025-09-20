Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma van foi registrado na tarde desta sexta-feira (19), na MG-050, próximo ao km 206, sentido Córrego Fundo. O Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado por volta das 18h para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou quatro vítimas, duas delas presas às ferragens.

O impacto da colisão deixou a passageira da caminhonete, uma mulher, com escoriações e dores na região lombar. Ela já estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram e foi rapidamente atendida no local. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para a UPA de Formiga.

O motorista da caminhonete, um homem de 70 anos, não teve a mesma sorte. Ele estava preso às ferragens e apresentava ferimentos expostos no braço e na perna. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, o motorista estava consciente e orientado. A equipe de salvamento dos bombeiros conseguiu desencarcerá-lo e ele foi levado pela Unidade de Suporte Avançado (USA/SAMU) para a Sala Vermelha da UPA de Formiga.

O motorista da van, de 41 anos, também foi retirado das ferragens pelos bombeiros. Ele apresentava suspeita de fratura exposta na perna esquerda e foi atendido no local pela equipe do SAMU. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente e orientado e foi conduzido à unidade de saúde.

O passageiro da van, que não sofreu ferimentos, foi atendido e permaneceu sob cuidados do SAMU.

Felizmente, não houve mortes no local do acidente. Até o momento, os detalhes sobre a causa da colisão não foram divulgados. As autoridades seguem investigando a dinâmica do acidente.

Com informações do CBMMG