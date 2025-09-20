A Prefeitura de Formiga deu início a uma obra de drenagem na Avenida Paulo de Brito e na Rua Lassance Cunha, próximo à ponte do Bairro Quinzinho. O objetivo é solucionar problemas recorrentes de alagamentos e transtornos causados pelas chuvas, que há anos afetam pedestres, motoristas e moradores da região.

De acordo com a administração municipal, a intervenção integra o plano de melhoria da infraestrutura urbana e prevê a ampliação e modernização do sistema de captação de águas pluviais. A expectativa é que os serviços resolvam de forma definitiva os problemas no trecho, aumentando a segurança e garantindo mais mobilidade.

A prefeitura destacou ainda que a obra também busca elevar a qualidade de vida da população local, que convivia com dificuldades constantes em períodos de chuva intensa.

Com informações da Prefeitura de Formiga