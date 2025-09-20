O prefeito Coronel Laércio utilizou suas redes sociais para anunciar que a “Praça de Esportes” foi transferida do Estado para o município. Segundo ele, o objetivo é fomentar ainda mais a prática de esportes localmente, garantindo que a gestão seja feita da melhor maneira possível para que os associados não sejam prejudicados.

Na sexta-feira (19), foi realizada uma reunião para discutir a pauta da municipalização, mediada pelo vereador Cid Corrêa, com a presença de representantes do Formiga Tênis Clube, do prefeito Coronel Laércio e da vice-prefeita Taciana Carvalho.

Possíveis mudanças podem ocorrer, e foi estipulado um prazo de 90 dias para que o Executivo nomeie uma comissão de estudos, composta por membros das áreas jurídica e contábil, para analisar a situação e propor uma solução concreta. Segundo o vereador Cid, não serão medidos esforços para que os associados e funcionários continuem a ter seus direitos garantidos e não sejam prejudicados.