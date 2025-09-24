Na tarde de terça-feira (23), uma grave colisão envolvendo três veículos — uma carreta, um caminhão e uma caminhonete — mobilizou a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga. O acidente ocorreu por volta das 12h na altura do km 511 da BR-354, próximo ao município de Formiga, e resultou em cinco vítimas, sendo uma fatal.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária, o condutor da caminhonete MMC/L200 Triton, de 55 anos, trafegava no sentido Candeias–Formiga quando, ao contornar uma curva, deparou-se com uma carreta Volvo FH 440 desgovernada, que seguia no sentido contrário. O motorista da carreta, de 31 anos, perdeu o controle do veículo, que caiu em uma canaleta de águas pluviais, colidiu contra um barranco, retornou à pista na contramão e atingiu frontalmente um caminhão VW/24.280 que vinha logo à frente da caminhonete.

Com o impacto, os veículos de carga pegaram fogo rapidamente. O caminhão perdeu o controle, rompeu a defesa metálica da pista e caiu em um abismo à direita, sendo completamente tomado pelas chamas. O motorista do caminhão, de 36 anos, sofreu queimaduras severas e morreu no local. O óbito foi confirmado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Durante o acidente, parte da carga de barras de ferro transportada pela carreta se desprendeu e atingiu a frente da caminhonete, causando danos significativos. A caminhonete também foi envolvida pelas chamas, mas seus ocupantes — dois adultos e uma criança de três anos — conseguiram sair antes que o fogo se alastrasse. A criança sofreu ferimentos leves e foi levada por terceiros ao hospital de Candeias.

O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo SAMU ao hospital de Formiga, onde permanece em observação.

A perícia técnica realizou os procedimentos de praxe e liberou o local. O corpo da vítima fatal foi entregue à Funerária do Helinho, de Formiga. Os veículos foram removidos da pista e entregues aos responsáveis legais.

O trecho da rodovia ficou totalmente interditado por quatro horas e meia. O calor intenso provocado pelo incêndio danificou cerca de dois metros quadrados da área asfáltica e aproximadamente dez metros lineares da defesa metálica.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da direção segura nas rodovias: respeitar a sinalização, utilizar o cinto de segurança e reduzir a velocidade em caso de chuva são medidas essenciais para evitar tragédias. Em situações de emergência, o número 193 está disponível para acionamento imediato.

Com informações do CBMMG e PMRv