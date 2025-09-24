Na noite de terça-feira (23), um acidente aéreo na zona rural de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, resultou na morte de quatro pessoas, entre elas o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu e os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. O piloto da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, também perdeu a vida. O acidente aconteceu nas proximidades da Fazenda Barra Mansa, uma localidade turística que se tornou conhecida por ser cenário da novela Pantanal, da TV Globo. A causa da queda ainda será investigada pela Polícia Civil.

A aeronave de pequeno porte pegou fogo após a queda, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, foram rapidamente acionadas para atender à ocorrência, que ocorreu a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande (MS). As autoridades ainda estão trabalhando para esclarecer as causas do acidente, que ocorre em uma região marcada pela beleza natural e por sua relevância turística.

Perfil das vítimas

Kongjian Yu, arquiteto de renome internacional, era professor da Universidade de Pequim e fundador do escritório Turenscape, um dos mais prestigiados do mundo. Conhecido por revolucionar a arquitetura paisagística, Yu foi pioneiro no conceito das “cidades-esponja”, soluções urbanas que promovem a gestão sustentável da água da chuva. Seu trabalho influenciou mais de 70 cidades ao redor do globo, e ele atuava como consultor do governo chinês. O arquiteto estava no Brasil para participar da Bienal de Arquitetura e também realizava uma missão no Pantanal sul-mato-grossense.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta especializado em documentários e narrativas de não-ficção, era integrante da Olé Produções, com sede em São Paulo. Entre suas produções mais recentes estão a série Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia, indicada ao Emmy Internacional, e o documentário To win or to win, sobre o clube árabe Al Nassr FC. Também dirigiu Paisagem Concreta, exibido em festivais internacionais, e a série Algo no espaço, que abordou a produção artística contemporânea no Brasil.

Rubens Crispim Jr., documentarista e diretor de fotografia, foi outro nome de destaque na produção audiovisual brasileira. Formado em Artes Plásticas pela ECA-USP, Crispim foi responsável por diversas produções que passaram por canais como Discovery Channel, National Geographic e TV Globo. Entre seus projetos, destaca-se Segue o baile Bixiga 70, disponível no Canal Brasil. Ele também coordenou a área audiovisual da Amigos da Arte, organização cultural de grande porte.

Marcelo Pereira de Barros, proprietário e piloto da aeronave, também perdeu a vida no acidente. A identificação das vítimas foi feita pelas autoridades locais.

Documentário e projetos em andamento

Informações divulgadas pelo portal G1 indicam que Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Kongjian Yu estavam trabalhando juntos na produção de um documentário sobre o conceito das “cidades-esponja”, um tema central na obra do arquiteto chinês. Em entrevista ao jornal O Globo em 2024, após as enchentes no Rio Grande do Sul, Yu destacou a importância de medidas de adaptação climática, como o controle do desmatamento e o planejamento urbano sustentável, temas que estavam sendo abordados no projeto em andamento.

Este acidente no Pantanal é o segundo registrado na região em setembro. No último dia 16, o médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos também morreu em um acidente aéreo, em Corumbá (MS).

O trágico acidente é uma perda significativa para as áreas da arquitetura e do cinema, além de destacar a importância de se investigar as causas de incidentes aéreos em regiões de difícil acesso como o Pantanal.

Com informações do Estado de Minas