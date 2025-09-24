Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e um caminhão foi registrado na manhã de segunda-feira (22) no trevo de Pedra do Indaiá, na rodovia MG-050, região Centro-Oeste de Minas. A colisão ocorreu após a viatura perder o controle ao passar sobre uma mancha de óleo na pista.

Segundo informações preliminares, a viatura seguia pela rodovia quando passou por uma área escorregadia devido ao óleo derramado no asfalto. O motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo com um caminhão que trafegava no local. Apesar do impacto, os ocupantes dos dois veículos saíram ilesos e não necessitaram de atendimento médico.

A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária responsável pela administração da MG-050 foram acionadas para controlar o tráfego e sinalizar o trecho, garantindo a segurança dos demais condutores. O óleo foi removido do pavimento para evitar novos acidentes.

O trevo de Pedra do Indaiá é considerado por moradores da região um ponto crítico para acidentes, devido ao fluxo intenso de veículos pesados e aos problemas no escoamento da produção agrícola local. A ocorrência reforça a preocupação com a segurança viária no trecho e a importância de ações preventivas.

Vídeo: Reprodução/ Portal MPA

Com informações do Bhaovivo