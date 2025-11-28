Na manhã desta sexta-feira (28), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a uma ocorrência de perigo de derrapagem no bairro Centro, após usuários da via relatarem a presença de material escorregadio sobre a pista.

Dois pontos apresentavam risco aos condutores

Ao chegarem ao local, os militares identificaram dois trechos distintos, porém contínuos, onde havia substância que comprometia a aderência dos veículos, oferecendo risco potencial aos condutores. Diante da situação, a equipe empregou a técnica de aplicação de serragem, utilizada para absorver e neutralizar materiais escorregadios.

Trânsito restabelecido sem registros de vítimas

Após o procedimento, a via foi considerada segura para o tráfego normal. Não houve registro de vítimas ou outros danos. A guarnição encerrou a ocorrência e retornou ao serviço sem alterações.

Com informações do CBMMG