A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa quinta-feira (27), o recolhimento de diversos lotes de lava-roupas líquido da marca Ypê após a própria fabricante identificar contaminação microbiológica nos produtos.

Testes conduzidos por um laboratório independente encontraram a bactéria Pseudomonas aeruginosa em unidades específicas das linhas Tixan Ypê, Ypê Express e Ypê Power Act.

De acordo com a Anvisa, além do recolhimento, a venda e a distribuição dos lotes foram suspensas imediatamente. A bactéria, comum no ar e na água, tem baixa probabilidade de causar danos, mas pode agravar quadros infecciosos em pessoas com sistema imunológico comprometido.

A fabricante afirma que, devido à diluição do produto durante o uso e à falta de contato prolongado com a pele, o risco é reduzido. Ainda assim, a empresa decidiu retirar os itens do mercado por precaução.

Veja os lotes de sabão líquido Ypê afetados

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – Primavera: 254031, 193021

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – Maciez: 097021

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express – Combate Mau Odor (azul): 176011, 228011, 205011, 203011, 169011

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express – Cuida das Roupas (rosa): 181011, 170011, 220011

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act: 228031, 190021, 223021

A Ypê orienta que consumidores que possuam produtos pertencentes aos lotes listados entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800 1300 544 para substituição gratuita.

Em nota, a empresa reforçou que segue colaborando com as autoridades e que todas as medidas de segurança foram adotadas para garantir a proteção dos consumidores.

Fonte: Agência Content Box