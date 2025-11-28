A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga realizou, neste mês, uma ação especial em referência ao Novembro Azul, campanha voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, além do incentivo ao cuidado integral com a saúde masculina. A iniciativa promoveu diálogo, troca de informações e valorização do autocuidado entre servidores e representantes da gestão.

Durante o encontro, a pasta destacou a importância da realização de exames de rotina e do acompanhamento médico regular como medidas essenciais para reduzir os riscos de doenças que ainda afetam silenciosamente grande parte dos homens. Entre as orientações reforçadas estão a necessidade de exames como o PSA (Antígeno Prostático Específico), a avaliação clínica urológica e o monitoramento periódico da saúde.

A Secretaria lembra que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de um tratamento eficaz e contribui para a manutenção da qualidade de vida. Ao longo de todo o mês, as equipes intensificam a divulgação de informações e o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, buscando fortalecer a cultura da prevenção.

Mais do que uma campanha, o Novembro Azul é apresentado pela Prefeitura como um chamado para que os homens assumam a responsabilidade pelo próprio bem-estar, rompam tabus e adotem práticas preventivas. A mensagem reforçada pela Secretaria resume o propósito da iniciativa: cuidar da saúde é um ato de coragem e a prevenção continua sendo o melhor caminho.

Com informações da Prefeitura de Formiga