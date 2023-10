O corpo do garoto de 10 anos que se afogou no rio Capivari, em Itumirim (MG), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde dessa segunda-feira (16).

Segundo os militares, as buscas por um homem de 34 anos serão retomadas na terça-feira (17). Ambos se afogaram na tarde de domingo (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de Iago da Costa Souza foi encontrado próximo ao local onde submergiu.

O corpo foi levado para o IML de Lavras para passar por exames. Posteriormente será liberado para os familiares.

Afogamento

Desde a tarde de domingo (15), os militares tentam encontrar as duas vítimas com a ajuda do Helicóptero Arcanjo.

Os bombeiros foram acionados por volta de 13h20 de domingo. Segundo informações no local, a criança estaria se afogando e o homem entrou na água para tentar salvá-la, mas também foi levado pela correnteza.

Os bombeiros também disseram que o fato não foi presenciado por nenhuma testemunha e as informações foram repassadas por pessoas que tomaram conhecimento.

