Na manhã dessa quinta-feira (8), a equipe do Corpo de Bombeiros da 4ª Companhia de Formiga, realizou uma ação educativa no Centro da cidade, na instituição Mão Amiga. A atividade consistiu em uma palestra voltada à capacitação de profissionais da área da saúde para o atendimento emergencial de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em primeiros socorros e técnicas de contenção física segura.

A palestra integrou a programação do evento “Capacitação de Atendimento em Emergência em Pacientes Autistas”, promovido pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Estiveram presentes cerca de 30 participantes, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, todos interessados em aprimorar seus conhecimentos no manejo de situações de urgência envolvendo pacientes com TEA.

Durante a exposição, foram abordados temas fundamentais para o atendimento humanizado e seguro, como a identificação de sinais de TEA em contextos emergenciais, estratégias de manejo de disfunções sensoriais, uso de comunicação alternativa, contenção física com técnicas não agressivas, atendimento em crises de desregulação emocional, crises convulsivas, obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE), além de primeiros socorros aplicados em casos de acidentes domésticos.

O conteúdo foi baseado nas diretrizes da Instrução Técnica Operacional 23 (Atendimento Pré-Hospitalar) e da ITO 16 (Protocolo de Biossegurança), com ênfase na segurança das equipes e na abordagem especializada em contextos de vulnerabilidade.

O evento ocorreu sem intercorrências. Ao término das atividades, a guarnição retornou ao quartel da 4ª Companhia para o encerramento do serviço.

Fonte: CBMMG