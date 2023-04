Qual era o seu sonho quando era criança? Uns queriam em ser médicos, outras bailarinas; o importante mesmo era sonhar. E é justamente isso o que o pequeno Athos faz. Lutando contra um câncer, o menino quer ser Bombeiro Militar no futuro. Só que ele não imaginava que seria surpreendido pela corporação de São Sebastião do Paraíso e passaria um dia fazendo aquilo que mais deseja, bem no dia do seu aniversário de 10 anos.

Athos foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta a parte do sistema imunológico chamado sistema linfático. O linfoma pode começar em qualquer local. Porém, o mais frequente é aparecerem no tórax, pescoço e axilas. No caso de Athos, a doença apareceu no pescoço.

Mesmo enfrentando a doença, o menino não deixa de sonhar. Foi então que a movimentação para realizar este desejo começou. Enquanto Athos estava internado, o Corpo de Bombeiros ficou sabendo do sonho do menino em exercer a mesma profissão que a deles no futuro.

No domingo (16), o menino comemorou os seus 10 anos de vida, mas não tinha ideia de que a festinha com os amigos seria muito mais do que estava esperando.

“Não sabíamos da surpresa. Eles chegaram aqui em casa de surpresa. Foi o organizador da festa que planejou tudo com eles. A única coisa que sabíamos era que a festa teria o tema dos bombeiros”, contou a mãe do garoto, Claudnete Geisel de Alvarenga.

No domingo, os bombeiros de São Sebastião do Paraíso surpreenderam Athos e sua família. O menino tinha recebido alta do hospital para participar da festa que foi organizada. Então, os militares buscaram o aniversariante em casa, deram para ele uma camiseta do Corpo de Bombeiros e o levaram para passar um dia com os militares.

“No caminho, acionamos a viatura via rádio pedindo prioridade pra retornarem para o quartel, pois simulamos que tinha uma ocorrência para atender. Ao chegar no quartel, todos os militares estavam aqui pra recebê-lo com uma farda completa pra ele”, contou um dos militares que participou da surpresa, o soldado Rodrigo Costa.

Depois de conhecer os militares, de ganhar a farda e fazer uma simulação de ocorrência, os novos amigos de Athos o levaram até sua festa de aniversário. Toda ação foi filmada e compartilhada nas redes sociais da corporação.

“Ele amou e ficou muito emocionado, não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. […] Sem palavras para expressar, a alegria de um filho é a alegria de uma mãe”.

Na segunda-feira (24), ele retorna para o hospital onde dará início à segunda etapa do tratamento, com novas sessões de quimioterapia. Claudnete contou que o filho sonha em ser bombeiro para salvar a vida das pessoas e ajudar quem precisa.

“Como militares e humanos, poder criar essas memórias e trazer felicidade para um garoto que já enfrenta tantos desafios em sua vida foi indescritível”, finalizou o bombeiro.

Fonte: G1 Sul de Minas