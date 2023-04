Por intermédio do vereador Luiz Carlos Tocão e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formiga, serão destinados ao município R$250 mil, por meio de emenda parlamentar indicada pelo deputado federal, Vilson da Fetaemg, para suprir as necessidades da UTI Neonatal da Santa Casa de Formiga.

O ofício foi protocolado nessa quarta-feira (19), no gabinete do prefeito Eugênio Vilela e contou com a presença do presidente do Sindicato, Enio Martins Vieira, e dos gestores da Santa Casa, Myrian Araújo Coelho e Marcos Antônio Caetano.

Em nota, Tocão agradeceu ao deputado Vilson da Fetaemg pela indicação de mais esse importante recurso, que em muito contribuirá com a saúde do município, principalmente dos recém-nascidos.

Fonte: Assessoria Luiz Carlos Tocão