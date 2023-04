Na terça-feira (18), a Administração Municipal, por meio da Diretoria de Políticas Rurais, realizou a distribuição de mil pintinhos caipiras a produtores da agricultura familiar de diversas comunidades rurais do município.

A ação contou com a participação de diversos parceiros, entre eles a Globoaves, que fez a doação dos pintinhos, atendendo a uma solicitação do vereador Juarez Carvalho, do Unifor-MG, da Emater-MG e do IMA.

O assessor-técnico da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, Frederico Ozanam, participou da doação das aves e, segundo ele, “o trabalho e os projetos em prol do homem do campo que a Administração Municipal e seus parceiros vem desenvolvendo tem colocado Formiga em uma posição de destaque, sendo modelo e exemplo para todo o Estado de Minas Gerais”.

Falando aos produtores, o gerente da Globoaves, Everton Sant’Anna, agradeceu a oportunidade de “demonstrar nessa ação dois dos nossos valores: participar da comunidade e preservar a imagem de empresa confiável junto a ela. Podemos afirmar que essas famílias receberam um produto saudável e confiável para que possam produzir de forma sustentável, promovendo a geração de renda.”

A Globoaves

A empresa é uma das maiores produtoras de ovos férteis e pintos de um dia da América Latina, presente em 12 estados brasileiros, além de Paraguai e Argentina. São mais de 5 mil funcionários, com produção de mais de 50 milhões de ovos férteis/mês onde 84% desse volume é destinado a produção de pintos de um dia em 12 incubatórios. São 6 fábricas de ração modernizadas com capacidade total de 55 mil toneladas/mês. Frota com mais de 250 caminhões atendendo mais de 10.000 clientes. Por meio da GloboBiotech que é precursora no processo de produção e comercialização de ovos embrionados para cultura de vacinas de uso humano e veterinário, processo totalmente moderno e automatizado, a empresa possui granjas e incubatórios específicos para 13 milhões de ovos/mês, fornecendo ao Instituto Butantan para cultura das vacinas contra a influenza e Butanvac. Em resumo, avicultura com tecnologia.

Fonte: Decom