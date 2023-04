Valores como respeito, educação, ética, convivência, diálogo e cooperação são muito importantes para a vida em sociedade. Para enfatizar a importância da saudável e respeitosa relação entre as pessoas, nesta quinta-feira (20), as escolas formiguenses estão envolvidas em diversas atividades de promoção da “Cultura da Paz”.

Desde o início da manhã, as instituições de ensino, com a participação dos alunos e servidores, estão desenvolvendo ações baseadas no respeito à vida e ao fim da violência.

As atividades foram acompanhadas pelo secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, pelo secretário-adjunto, Luiz Henrique Soares e pela Polícia Militar.

Fonte: Decom