Quatro casos de Covid-19 foram confirmados em Formiga nesta quarta-feira (20).

De acordo com os dados de hoje, 20.302 pessoas no município já foram infectadas com o coronavírus.

Também nesta quarta, foram registradas quatro curas e 31 testes foram descartados.

Na Santa Casa, um paciente está internado no leito de enfermaria. Já na tenda da UPA, nenhum paciente está internado

Outros dois formiguenses estão hospitalizados em outras cidades.

Até o momento, 308 óbitos já foram confirmados no município.

Confira os dados de hoje:

✅ CASOS NOTIFICADOS: 73.927

CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 14

CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 30

CASOS CONFIRMADOS: 20.302

CASOS DESCARTADOS: 53.581

PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 03

ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 15

ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 308

PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 00

PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 17

PACIENTES CURADOS: 19.974