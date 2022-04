Há bem pouco tempo, em O Estado de São Paulo, com muito trato, Marcelo Rubens Paiva decidiu romper o estranho mundo do streaming no Brasil. O dos chamados “parceiristas”. E isto ao que diz respeito às mais diferentes plataformas.

Na ponta do lápis, hoje, apenas a HBO Max, na figura do Silvio de Abreu, tem alguém, com absoluta capacidade, para decidir e orientar o que deve ser feito.

Nas demais, e por aí se incluem Globoplay, Netflix, Amazon e companhia bela, nada acontece com a mesma transparência. Ou competência.

A grande maioria dos projetos apresentados é recusada sem explicações ou até com explicações, as mais desiquilibradas, inúteis e claramente desprovidas de um maior conhecimento. Entre autores novos e os mais rodados estão todos sem entender coisa nenhuma e, o que é pior, sem saber com quem estão tratando ou devem recorrer. Não há qualquer identificação e ninguém assina coisa nenhuma.

Quem são essas pessoas, os “parceiristas”, que falam em “insipiência”, “formatação mais adequada ao ambiente do streaming”, “melhor calibrada”, “pontos de virada mais contundentes”, “arco narrativo” e outras asneiras que tais?

Tudo jogando contra o audiovisual brasileiro.

O que o streaming brasileiro apresentou de mais competitivo nos últimos tempos? Praticamente nada. E pouco vai mudar enquanto persistir essa barreira, que é de uma total incapacidade, julgando o que chega às suas mãos.

Fora o tempo

Faça você mesmo o teste: apresente um projeto em qualquer uma dessas plataformas.

No mínimo, terá que esperar um ano ou mais um pouco, para receber alguma resposta. Resposta na altura das citadas acima.

Significado

Parceiristas são pessoas contratadas por essas plataformas para analisar os projetos apresentados.

Pessoas nem sempre qualificadas para exercer tais funções, daí os descalabros cometidos e o atraso na produção brasileira. Vários autores consagrados e capacitados são vítimas disso.

Simples consequência

As ações da Netflix, nesses últimos dias se divulgou, caíram mais de 20%, depois da empresa confessar uma queda no número de assinantes.

Se não existir, por parte de Netflix e todas as outras, interesse e cuidado em realizar novos trabalhos, isso poderá ficar ainda pior.

Na fila

“Fuzuê”, título provisório, mas com chance de virar definitivo, é a novela do Gustavo Reiz já confirmada na fila das 19h na Globo. Elenco está sendo escalado.

Nada ainda

Só a partir de agora serão decididas quais outras atrações serão levadas ao ar, ao longo deste ano, na sequência do “Faustão na Band”.

Depois do “1001 Perguntas” em cartaz, entrará nova temporada do “MasterChef”. E, por enquanto, só.

Vilã

Em “A Magia de Aruna”, nova série do Disney+ com estreia em 2023, Suzana Pires será Bruma, descrita como uma vilã poderosa e fria. “Interpretar uma vilã da Disney é uma honra única na vida de uma atriz”, declara Suzana.

O elenco também reúne Jamilly Mariano, Cleo, Erika Januza e Giovanna Ewbank.

(Suzana Pires / Instagram)

Bagagem

No SBT cresce a expectativa sobre o retorno do dono, Silvio Santos, das férias. Acredita-se que isso poderá ocorrer já no final da próxima semana ou, mais tardar, na outra.

E, como sempre acontece, há todo um suspense sobre o que ele vai trazer dentro da mala.

Vai indo

Estão praticamente concluídas as negociações entre o Grupo Newco e a Bloomberg para o lançamento de um canal de economia brasileiro.

Inclusive com possibilidades de entrar no ar quase que imediatamente.

Olhando na frente

Johnny Saad, que já é um dos sócios da Band, está caminhando a passos largos, rumo à montagem de um outro forte grupo de TV.

Além dos canais que já possui, a Newco terá esse de economia e um de notícias, além de outras possibilidades.

Outro PT

O PT, Partido dos Trabalhadores, está aí faz tempo, mas o “Partido do Tutinha” pode ser a novidade das próximas eleições.

Vários contratados da Jovem Pan devem sair candidatos nas próximas eleições. O ex-ministro Ricardo Salles já é certo; Adrilles Jorge está pensando e Roberto Motta, do Rio, também tem interesse.

Fixo

O ator e empresário Felipe Titto passa a integrar o elenco regular da 7ª temporada do “Shark Tank Brasil”, no Sony Channel.

Titto, que na edição passada estreou no programa como Shark convidado em um episódio especial, agora se une ao time de investidores fixos: João Appolinário, Caito Maia, Carol Paiffer e José Carlos Semenzato.

(Créditos Guido Ferreira/Sony Channel)

Bate – Rebate

Toquinho será homenageado no “Programa Raul Gil”, neste sábado, no SBT. Emoção.

Já começaram as leituras de texto do filme “Nosso Lar 2”…

… Em seu elenco, entre outros, Edson Celulari, Vanessa Gerbelli e Fernanda Rodrigues…

… Othon Bastos fará uma participação especial.

Discovery + anuncia, para 20 de maio, o lançamento de “Herdeiros do Esporte”, com seis episódios de 60 minutos…

… Evander Holyfield e seus filhos são alguns dos personagens.

SBT terá uma terça-feira, a próxima, recheada de bom futebol, começando com Manchester City e Real Madrid, primeiro jogo da semifinal da Champions League…

.. E, à noite, 21h30, Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores.

Fabiana Karla deixou a Globo, mas está confirmada no elenco do programa “Central de Picos” do Multishow.

C´est fini

Alguns programas temáticos que a GloboNews tinha antes da pandemia não voltaram mais.

Casos do “Arquivo N”, “Fatos e Versões”, “Globo News Literatura”, “Pelo Mundo”, “Mundo AS” e “Conta Corrente”. Será que não mais?