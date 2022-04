A Prefeitura de Formiga protocolou, nesta quarta-feira (20), um Projeto de Lei que autoriza o município abrir, junto à Caixa Econômica Federal, crédito no valor de R$ 5 milhões que será usado na modernização do parque de iluminação pública do município por meio da substituição da iluminação pública existente pela luminária tipo LED, incluindo toda a infraestrutura necessária como mão de obra, braço, base, relé e luminárias de LED. Esta é a primeira etapa que contemplará cerca de cinco mil pontos, o que beneficiará mais da metade da cidade.

Se a proposta for aprovada, a modernização do parque de iluminação pública culminará em eficiência energética, já que este tipo de lâmpada possui um sistema mais moderno e eficaz, produzindo maior luminosidade nas vias públicas com a utilização de menor potência, gerando, invariavelmente, economia aos cofres públicos.

A melhora da luminosidade pode influenciar diretamente na sensação de segurança dos munícipes, tanto sob a ótica da segurança pública em si, quanto do trânsito, por contribuir para a visibilidade de motoristas e pedestres.

Córrego Água Vermelha

Outro Projeto de Lei protocolado na Câmara autoriza o Município de Formiga a contratar operação de crédito no valor de até R$ 3,5 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG.

O valor será aplicado em obras de sistema de esgotamento sanitário, mormente na execução da rede interceptora de esgoto do córrego Água Vermelha, destacando-se que, se possível, este também será utilizado nos córregos Matadouro, Bela Vista e Romualdo.

Fonte: Decom