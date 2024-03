Nesse sábado (30), os bombeiros do posto avançado de Arcos foram acionados para resgatar um cão que havia caído em um buraco de aproximadamente 8 metros de profundidade em uma obra localizada na cidade de Lagoa da Prata, no bairro Coronel Luciano.

Utilizando técnicas de salvamento adequadas, a equipe fez o salvamento do animal com vida e sem ferimentos aparentes. A operação exigiu cuidados especiais devido à profundidade do buraco e à segurança do animal.

O cão foi entregue em segurança aos seus responsáveis, que demonstraram profunda gratidão pela rápida resposta e eficiência dos bombeiros.

A ação demonstrou o comprometimento da equipe em preservar a vida e fortaleceu os laços de confiança entre os serviços de emergência e a comunidade.

Fonte: Corpo de Bombeiros