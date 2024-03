Um bolão feito em uma lotérica de João Pinheiro, no Noroeste de Minas, acertou os seis números da Dupla Sena de Páscoa e ganhou R$ 18.775.188,51 nesse sábado (30). Outras três apostas mineiras, sendo duas de Belo Horizonte, foram agraciadas com o segundo sorteio do prêmio, e vão levar mais de R$ 600 mil cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, no primeiro sorteio, um bolão apostou nove números na Loteria Silvano e acertou os seis números sorteados: 01-03-10-27-46-47. Ao todo, 15 pessoas vão dividir o prêmio principal, o que dá cerca de 1,2 milhão para cada uma das cotas. Uma aposta única de Niterói (RJ) também levará os R$ 18 milhões.

Outras 581 apostas, de várias localidades brasileiras, acertaram cinco números e vão levar R$ 5.423,60 cada.

Segundo sorteio

No segundo sorteio, cinco apostas acertaram os números principais (08-21-32-39-42-50) e vão levar R$ 693.243,84 cada uma delas. Três delas são de Minas: duas de Belo Horizonte e uma de São Gotardo, no Alto Paranaíba.

As vitórias na capital apostaram 10 números cada. Segundo a Caixa, foram apostas únicas e simples, adquiridas em canais eletrônicos. Por isso, cada uma delas levará mais de R$ 600 mil cada.

Quem também levará esse valor é uma terceira aposta, de um bolão com 10 participantes de São Gotardo. Cada uma levará pouco mais de R$ 60 mil.

