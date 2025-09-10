Quatro pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de Lavras na tarde de terça-feira (9), após o carro em que estavam ser atingido por fios de um poste de energia elétrica no bairro Nova Era 1. Segundo relatos das vítimas, um caminhão que passava pela rua arrastou a fiação, provocando a queda do poste. Os cabos energizados ficaram sobre o veículo, levando os ocupantes a permanecerem dentro do carro por risco de choque elétrico.

A equipe dos bombeiros isolou a área e organizou uma rota segura para a retirada dos passageiros, que foram resgatados sem ferimentos. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar os reparos na rede elétrica.

Orientações em casos de acidentes com energia elétrica

O caso reacende o alerta sobre os perigos de acidentes envolvendo postes e fiações elétricas. Na noite de domingo (7), a estagiária da TV Record de Belo Horizonte, Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu após o carro em que estava colidir com um poste e pegar fogo. Ao tentar sair do veículo, ela sofreu uma descarga elétrica por conta dos fios soltos na via e morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em situações como essa, a recomendação é que as vítimas permaneçam dentro do carro — considerado um ambiente seguro contra choques elétricos. No entanto, se houver risco de incêndio, é necessário seguir um protocolo específico para sair com segurança:

• Abrir a porta com cuidado, evitando contato com a lataria ou partes externas do veículo;

• Sair do carro de uma vez, projetando o corpo para fora e tocando o chão com os dois pés simultaneamente;

• Caminhar arrastando um pé no outro, sem levantar os pés ou encostar em outros objetos, até estar a pelo menos 10 metros de distância do veículo.

Com informações do G1 Sul de Minas