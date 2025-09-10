Uma mulher de 55 anos foi vítima de atropelamento por uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (10), na Praça Afonso Pena, região central de Pará de Minas. O chamado foi registrado pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro por volta das 7h.

A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Pará de Minas foi acionada e encontrou a vítima inconsciente, com quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Após os primeiros atendimentos e procedimentos de imobilização, ela foi encaminhada em estado crítico para a Sala Vermelha do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Ainda não há informações sobre o condutor da motocicleta ou as circunstâncias do acidente. O caso segue sob apuração.

Com informações do SAMU