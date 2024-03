Neste domingo (10), a 4ª Companhia de Bombeiros Formiga foi acionada para atender a um perigo de derrapagem na pista após um acidente de trânsito envolvendo um rodotrem, carregado de soja, na altura do KM 527 da BR-354, em Formiga.

Chegando ao local, a equipe encontrou resíduos da carga espalhados pela via, representando um risco iminente de acidentes para os demais veículos que transitavam pelo trecho. Felizmente, não houve vítimas no acidente.

A equipe de Bombeiros realizou a limpeza da pista utilizando água do caminhão ABTS, removendo os resíduos de soja e acondicionando-os de forma adequada no acostamento. A operação demandou duas vezes o abastecimento de água da viatura, sendo esse apoio providenciado junto ao Posto Carro de Boi, que possuía uma reserva técnica de 20 mil litros.

Os trabalhos da guarnição de bombeiros no local duraram aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Graças à intervenção da equipe, os riscos de derrapagem foram devidamente eliminados e a segurança dos motoristas foi restabelecida na região.

A ocorrência foi acompanhada pela polícia militar rodoviária que ficou responsável pelo registro do acidente e organização do tráfego no local.

Fonte: Corpo de Bombeiros