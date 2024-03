A Quarta Companhia de Bombeiros em Formiga foi acionada nesse domingo (10) para atender a um tombamento de caminhão na BR-354, altura do km 501.

No local, a equipe constatou que o condutor já estava fora do veículo, não havia sofrido ferimentos, estando consciente, orientado e sem lesões aparentes.

O veículo estava carregado com caixas de ovos e que, após tombar sobre a pista, obstruiu o fluxo de veículos em ambos os sentidos.

O motorista relatou que seguia no sentido Formiga – Campo Belo, com destino ao estado de São Paulo, e que ao passar pelo local perdeu o controle direcional do veículo, resultando no acidente.

O trânsito ficou interrompido por cerca de 3 horas, até a remoção do veículo e da carga que ficou sobre a pista.

Para a remoção da carga, a equipe contou com o apoio de uma pá carregadeira cedida pela Carmeuse Brasil, filial Formiga, permitindo assim a retomada do trânsito local após a limpeza do trecho.

A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária, que ficou responsável pelo registro do acidente e organização do tráfego no local.

Fonte: Corpo de Bombeiros