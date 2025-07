Uma empresa japonesa conhecida por prestar serviços variados e, por vezes, inusitados, virou notícia ao oferecer uma “Vovó de Aluguel” por um valor simbólico. A Client Services lançou o ‘OK Vovó’, no qual pessoas podem solicitar que idosas realizem tarefas típicas de avó, como levar crianças ao médico, tricotar ou até dar conselhos.

“Muitas pessoas desejam contribuir para a sociedade mesmo depois de envelhecerem. E, de fato, a experiência e as habilidades dos idosos são de grande utilidade para a sociedade“, escreveu a empresa no site oficial do serviço OK Vovó.

Segundo a empresa, mais de 100 idosas entre 60 e 94 anos são empregadas no projeto, que existe desde 2012.

“Quero aprender o básico da culinária”, “quero alguém para cuidar de mim enquanto me recupero de uma cirurgia” e “quero me assumir gay para o meu pai e gostaria que uma avó estivesse ao meu lado” são alguns dos exemplos dados pela Client Services dos serviços oferecidos pelas vovós de aluguel. A taxa de uma hora é de 3.300 iene, pouco mais de R$ 120.

Feedback das avós

As avós que participam da empresa também dão feedbacks sobre a satisfação pelos serviços prestados. Algumas falam que se sentem úteis à sociedade novamente, enquanto outra comenta que fica feliz em poder ajudar pessoas e fazê-las felizes.

“É um trabalho que você pode fazer se tiver um coração generoso e gentil, além de um senso de responsabilidade para guardar segredos!“, comentou uma idosa.

Além do OK Vovó, a empresa oferece uma gama de serviços que podem ser considerados inusitados nas sociedades ocidentais. Veja alguns:

Aluguel de amigos;

Alugue uma pessoa para se demitir por você;

Alugue uma pessoa para desmarcar um compromisso por você;

Parceiro de conversas e conselhos;

Aconselhamento para problemas conjugais;

Pessoa para remover cabelos grisalhos;

Pessoa para ensinar a usar smartphones e computadores.

Fonte: Débora Elisa- O Tempo