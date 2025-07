Uma mulher de 38 anos foi presa na tarde dessa segunda-feira (14), em Nova Serrana, após tentar abrir uma conta bancária usando identidade falsa. O caso aconteceu no bairro Jardins do Lago.

O gerente da agência desconfiou do documento e disse que o nome usado já possuía uma conta ativa em outra cidade e que a foto no sistema não correspondia com a suspeita. Diante da situação, ele acionou a Polícia Militar.

Em um primeiro momento, a suspeita disse que o documento era verídico, mas acabou confessando o crime. Ela disse que usou de outra pessoa e que “só falaria o seu nome verdadeiro na presença de um advogado“.

A mulher recebeu voz de prisão, sendo conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o documento apreendido.

Fonte: Portal MPA