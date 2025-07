Na tarde desta terça-feira (15), um acidente envolvendo um Palio Weekend e uma Fiat Toro foi registrado na rua Doutor Teixeira Soares.

Os veículos trafegavam no sentido bairro/centro, quando o Palio Weekend colidiu na traseira da Toro.

Não há registros de feridos do acidente e no presente momento o trânsito no local está bastante lento causando retenção na rua.

Não há informações do que provocou o acidente.

Redação/UN