Na noite dessa segunda-feira (14), a Polícia Militar de Bambuí recebeu diversas ligações e denúncias dando conta de que um indivíduo estaria invadindo residências e pulando telhados no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Bambuí.

De imediato, a equipe policial deslocou-se até o local indicado, onde cerca de 30 pessoas demonstravam grande agitação e apontavam a presença do suspeito transitando entre telhados e quintais no bairro. Uma das vítimas relatou que o indivíduo havia quebrado as telhas de sua varanda ao passar por seu imóvel.

Durante diligências, os militares visualizaram o suspeito em cima de um telhado e deram ordem legal para que ele descesse, o que foi ignorado. O homem fugiu pulando diversos muros e casas, gerando pânico entre os moradores.

Em outra tentativa de abordagem, o suspeito se armou com uma telha, sendo advertido e, diante da iminente ameaça, foi necessária a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo, mas sem sucesso na contenção, pois o indivíduo continuou a fuga.

O cerco continuou, e, em nova visualização do suspeito no alto de outra residência, ele repetiu a conduta hostil, sendo realizadas novas tentativas de diálogo, seguidas da utilização de IMPO, também sem sucesso.

Após intensas buscas, o homem foi localizado novamente sobre o telhado de uma casa, escondido. Apesar de nova tentativa de diálogo, ele se armou com outra telha e caminhou em direção ao militar, que, para garantir a segurança de todos, realizou nova utilização de IMPO. O indivíduo então abandonou a telha e tentou fugir, mas acabou caindo em um corredor com entulhos, momento em que foi contido e preso.

O indivíduo, de 32 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil pela Polícia Militar e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Formiga.

A Polícia Militar de Minas Gerais reafirma seu compromisso com a proteção da sociedade, atuando com responsabilidade, técnica e dentro dos preceitos legais, sempre em defesa da ordem pública e da integridade dos cidadãos. Situações como a registrada nesta ocorrência demonstram a prontidão, o preparo e a coragem dos militares em garantir a segurança da comunidade, mesmo diante de riscos e resistência por parte de infratores.

Fonte: PMMG