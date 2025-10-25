A 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga atendeu, na tarde dessa sexta-feira (24), a uma ocorrência envolvendo um idoso acamado com dificuldade respiratória no bairro Vila Esperança. O chamado foi registrado por volta das 17h.

No local, os militares encontraram a vítima, um homem, em decúbito dorsal sobre a cama, irresponsivo e apresentando tosse com secreção. Segundo familiares, o paciente é portador de enfisema pulmonar e havia sido recentemente internado para tratamento de uma doença respiratória.

Durante a avaliação, os bombeiros constataram que os sinais vitais estavam dentro da normalidade. Foram realizados os procedimentos de rotina e o monitoramento contínuo.

Em seguida, o idoso foi conduzido pela guarnição até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

