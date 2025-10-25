A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, na quinta-feira (23), o inquérito que investigou o homicídio de um idoso de 67 anos, ocorrido na noite de 31 de agosto deste ano, em um bar localizado no bairro Cerqueira Lima, em Itaúna, região Centro-Oeste do estado.

De acordo com as investigações, a vítima foi assassinada de forma brutal por um homem de 47 anos, conhecido dela. Conforme apurado, o crime aconteceu enquanto o idoso estava sentado sozinho no interior do estabelecimento. O suspeito, armado com um revólver calibre 38, se aproximou por trás e efetuou diversos disparos, impedindo qualquer possibilidade de defesa.

A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida novamente e caiu ao chão. Nesse momento, o homem se aproximou e realizou novos disparos à queima-roupa, fugindo em seguida do local em um veículo. O idoso chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo no início das investigações, a equipe da PCMG identificou o responsável e representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. No entanto, o suspeito permanece foragido, apesar de inúmeros levantamentos realizados pela equipe policial.

De acordo com o delegado João Marcos do Amaral, responsável pelo caso, durante a apuração foram ouvidas dez testemunhas, e os levantamentos indicaram que o crime teve motivação passional. “O suspeito foi indiciado por homicídio consumado triplamente qualificado, em razão do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio que resultou em perigo comum, já que havia outras pessoas no interior do bar no momento dos disparos”, esclareceu o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas aos órgãos de segurança pública ou por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da PCMG