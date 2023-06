O tráfego na BR-262, no sentido Triângulo Mineiro, foi parcialmente liberado no início da tarde desta sexta-feira (9), após mais de 22 horas de interdição por conta de um acidente em Nova Serrana (MG). O fluxo no sentido Belo Horizonte, no entanto, segue bloqueado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego no sentido Triângulo Mineiro opera em sistema Pare e Siga. Já para quem vem para a capital mineira, o fluxo segue interditado para o trabalho de limpeza.

Acidente

Quatro carretas e um carro se envolveram em um acidente no fim da tarde dessa quinta-feira (8) na BR-262, na altura de Nova Serrana, na região Centro-Oeste do Estado. Uma pessoa morreu no local e outras duas pessoas estão internadas em estado grave. Todas as vítimas estavam dentro do carro.

Segundo a concessionária que administra a via, uma das carretas derramou óleo sobre a pista, que acabou endurecendo, o que dificulta o processo de limpeza da pista. Desde então, o fluxo está totalmente interditado nos dois sentidos.

Fonte: Itatiaia