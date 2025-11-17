A partir desta segunda-feira (17), a concessionária Nova 381, responsável pela administração da BR-381, inicia a cobrança de pedágio em mais três praças eletrônicas: Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. Com a ativação desses pontos, passam a funcionar todas as cinco praças previstas no trecho concessionado entre Belo Horizonte e o Vale do Rio Doce. As praças de Caeté e João Monlevade já estavam em operação desde setembro. Motocicletas seguem isentas da cobrança.

Os valores para carros de passeio variam conforme o pórtico: Jaguaraçu (R$ 15,10), Belo Oriente (R$ 12,10) — a menor tarifa da rodovia —, Governador Valadares (R$ 12,60), Caeté (R$ 15,50) e João Monlevade (R$ 12,90). Para veículos pesados, as tarifas são calculadas por eixo: 2 eixos (R$ 25,80 a R$ 31,00), 4 eixos (R$ 51,50 a R$ 62,00) e 9 eixos (R$ 108,90 a R$ 139,50), sendo esta última a maior tarifa da rodovia.

Motoristas que utilizam TAG têm direito a dois tipos de desconto: o Desconto Básico da Tarifa (DBT), de 5% para automóveis e caminhões, e o Desconto de Usuário Frequente (DUF), exclusivo para automóveis. Neste caso, a partir da segunda viagem no mesmo pórtico, sentido e mês, a tarifa passa a ter reduções progressivas até a 30ª viagem, mantendo-se no valor mínimo até o fim do mês.

Quem não possui TAG poderá quitar a tarifa em diferentes canais. São 25 totens de autoatendimento instalados em postos de combustíveis, restaurantes e nas sete unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs). Neles, o motorista digita a placa, consulta valores e paga via Pix, cartão de crédito ou débito, com registro no sistema em até duas horas após a passagem. Também é possível realizar o pagamento pelo aplicativo Nova 381, disponível nas lojas de celular, ou pelo site da concessionária (pedagioeletronico.nova381.com), ambos com opções de Pix e cartão.

Com informações do Hoje em Dia