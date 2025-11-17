Um caso raro registrado em uma propriedade rural de Formiga, chamou a atenção de produtores e especialistas: uma vaca da raça Caracu deu à luz dois bezerros com diferença de nove dias. Além da raridade do fenômeno conhecido como superfetação o produtor suspeito que os animais tenham pais diferentes e pretende confirmar a hipótese por meio de exame de DNA.

A vaca “Negrinha” pariu o primeiro bezerro, Nero, no dia 12 de outubro. Nove dias depois, no dia 21, surpreendeu novamente ao dar à luz Veludo. Segundo o médico-veterinário Renan Ribeiro, trata-se de um caso de superfetação, quando ocorre uma nova fecundação durante uma gestação já em andamento ocorrência considerada extremamente rara em bovinos.

O veterinário explicou que gestações gemelares são pouco comuns em bovinos de corte, representando menos de 1% dos casos. Em gado leiteiro, esse índice pode chegar a 5%. Além disso, como a gestação bovina dura entre 280 e 290 dias, o nascimento de um segundo bezerro tantos dias após o primeiro torna o caso ainda mais incomum.

“É um fenômeno raríssimo. Chama-se superfetação ou superovulação. Acontece em casos muito raros no mundo, tem um ou dois casos. Mas é muito raro. Ela começou a gerar um filhote e, em seguida, teve uma ovulação e uma fecundação novamente. É um caso extraordinário”, afirmou o veterinário.

A surpresa foi ainda maior pela diferença na coloração dos bezerros. O produtor Joel Cunha, dono dos animais, acredita que Nero seja filho de um touro que vive na fazendinha da Universidade de Formiga, enquanto Veludo se assemelha ao touro que ele possui na própria fazenda. Ainda assim, ressalta que fará um exame de DNA para confirmar a paternidade de ambos.

Joel relatou que percebeu algo diferente na vaca no dia do primeiro parto. Segundo ele, Negrinha costuma ser arisca, mas naquele dia se aproximou dele de forma inesperada. “Cheguei e vi o bezerrinho, o Nero. Fiquei encantado com a situação, porque é o primeiro que nasce aqui”, contou.

Nove dias depois, a surpresa se repetiu. Ao notar uma alteração na vaca, imaginou que pudesse se tratar de uma complicação pós-parto. No entanto, ao se aproximar, encontrou o segundo bezerro. “Vi o bezerro pretinho. Não acreditei”, disse. O veterinário que estava na propriedade também ficou espantado ao ser informado do intervalo entre os partos.

Além da raridade, o veterinário Renan Ribeiro alerta para os riscos envolvidos em gestações como essa. Segundo ele, o intervalo entre os dois partos pode afetar a força da vaca para expulsar o segundo filhote. “Pode ser que o próximo nasça morto, ou ela não ter força suficiente para expelir esse bezerro depois de tantos dias, visto que está em momento pós-parto”, explicou.

O segundo bezerro também enfrenta riscos por não ingerir colostro imediatamente após o nascimento. “Esse bezerro pode ter problemas no futuro, como não ter imunidade suficiente”, completou o veterinário.

O caso de superfetação registrado em Formiga é considerado excepcional por especialistas e segue chamando atenção pela diferença entre os partos, pela possibilidade de pais distintos e pelos riscos envolvidos para mãe e filhotes. Enquanto aguarda o exame de DNA para confirmar a suspeita de dupla paternidade, o produtor comemora o desfecho positivo e o bom estado de saúde da vaca e dos dois bezerros.

Com informações do G1 Centro-Oeste