Interditada desde janeiro, a BR-459, no Sul de Minas Gerais, será liberada aos veículos na tarde deste sábado (10). A volta ao tráfego vai acontecer na altura do quilômetro 68 da pista, afetado por um afundamento. A liberação está prevista para acontecer às 17h.

O quilômetro 68 da BR-459 fica na cidade de Senador José Bento. A erosão no asfalto, provocada pelas chuvas, fez com que o trânsito fosse desviado para estradas rurais, que não comportam o intenso tráfego da região.

A BR-459 liga Pouso Alegre a Poços de Caldas. As obras no trecho começaram cerca de dois meses atrás, após a concessionária EPR Sul de Minas assumir o trecho.

Pista estabilizada

Para corrigir o afundamento, a concessionária elaborou projeto de estabilização da pista. Um novo sistema de drenagem foi instalado. Houve o desenho de um novo traçado, com o objetivo de posicionar a via mais à direita no sentido Poços de Caldas.

Apesar da liberação do tráfego, equipes vão continuar no entorno da pista. Essa etapa vai priorizar alterações em áreas adjacentes à rodovia.

