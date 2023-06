Um morador em situação de rua morreu de hipotermia na madrugada deste sábado (10). O corpo foi encontrado na esquina da rua dos Tamoios com a avenida Olegário Maciel, no Centro de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) esteve no local e acionou o Samu, que confirmou o óbito. A temperatura mínima na capital foi de 13°C durante a madrugada.

A hipotermia é a queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo. Segundo o sargento da PM, Daniel Freire, a vítima é “um indivíduo que era usuário de drogas, ingeria bastante bebida alcoólica, era diabético e tudo isso associado às baixas temperaturas pode ter contribuído para essa morte por causa natural, devido à hipotermia”, disse.

Uma testemunha relatou à PM que conhece o homem e disse que, nos últimos dias, ele, além de ter usado drogas, também não estava se alimentando.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), após perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) comparecer ao local. Veja nota sobre o caso.

“Em relação ao fato ocorrido hoje (10/6), no centro de Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que deslocou a perícia oficial ao local para realizar os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. A ocorrência encontra-se em andamento.“

Sensação térmica

Em Belo Horizonte, na Regional Oeste, a temperatura mínima registrada durante a madrugada deste sábado (10) foi de 15°C, com sensação térmica de 11°C, entre 5h e 6h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi de 13°C, com sensação térmica de 15°C, entre 5h e 6h, conforme informações da Defesa Civil municipal.

Fonte: Itatiaia