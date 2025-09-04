Nesta quinta-feira (4), a Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar o Chile, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
Já classificado para o Mundial, o Brasil busca consolidar sua posição na tabela. A equipe comandada por Carlo Ancelotti soma 25 pontos e ocupa a terceira colocação, empatada com o Equador, que está em segundo, e atrás da líder Argentina, que tem 35 pontos. A partida também será o último compromisso da Seleção diante da torcida brasileira em 2025.
Na rodada anterior, o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, em um jogo equilibrado. O adversário desta quinta-feira, o Chile, já está eliminado da competição. Com apenas 10 pontos em 16 partidas, os chilenos ocupam a última posição da tabela e venceram apenas uma vez nos últimos quatro jogos.
Provável escalação
Segundo apuração da CNN, Carlo Ancelotti deve escalar a equipe com:
Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Alexsandro) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estevão, João Pedro, Raphinha e Martinelli.
Onde assistir
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo canal por assinatura SporTV. Também será possível acompanhar em tempo real pelo CNN Esportes.
Ficha técnica – Brasil x Chile
- Data: 04/09/2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada: 17ª das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
