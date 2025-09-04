Na quarta-feira (3), um oficial e um soldado do Exército da Colômbia foram vítimas de um ataque violento com gasolina e fogo enquanto participavam de uma operação para destruir um laboratório de produção de cocaína em uma área rural do norte do departamento de Putumayo, na fronteira com o Equador.

Segundo informações divulgadas pelo ministro da Defesa, Pedro Sanchez, os militares foram surpreendidos durante a ação e sofreram ferimentos graves. Imagens compartilhadas pelo governo mostram os dois sendo transportados em macas por equipes de resgate, visivelmente feridos após o ataque.

O ministro classificou o episódio como um “ato insano de queimar vivos dois dos nossos soldados” e repudiou veementemente a violência contra as forças de segurança.

As autoridades colombianas seguem investigando o caso, que reforça os riscos enfrentados por militares em operações contra o narcotráfico na região.

