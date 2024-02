O Brasil suspendeu a importação de tilápia do Vietnã nessa terça-feira (6).

A informação é do ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, que esteve na 36ª edição do Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), nesta quarta-feira (7).

O setor produtivo demandava a suspensão da importação de tilápia vietnamita.

Em janeiro, a PeixeBR questionou o Mapa sobre um lote de 25 toneladas do produto que chegou ao Brasil em dezembro de 2023.

A cadeia da produção de peixes cultivados alega riscos sanitários do vírus TiLV e econômicos aliados a prática de dumping – quando o produto estrangeiro entra no Brasil mais barato do que a produção interna.

No fim de janeiro, Fávaro anunciou que a equipe técnica da defesa agropecuária do Mapa iria revisar o protocolo de importação de tilápia do Vietnã para poder reavaliar a autorização.

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, a produção em 2023 foi de cerca de 520 mil toneladas da tilápia, representando 65% do peixe de cultivo no país.

Em 2014, o governo brasileiro formalizou um acordo que permitia a importação de peixes do Vietnã.

Fonte: Canal Rural