Após o período de pandemia, as aulas das turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio foram retomadas de forma presencial na Unidade II (Corujinha). Para que os alunos possam usufruir de toda a infraestrutura que a Unidade I oferece, o Conselho Diretor da FUOM definiu que a partir de 2024 esses alunos retornariam ao prédio principal da instituição.

Foram providenciados os documentos necessários conforme solicitação da Superintendência Regional de Ensino de Passos e também foi realizada a verificação in loco, que ocorreu no dia 8 de dezembro. As inspetoras verificaram: salas de aula do 2º andar do Prédio 1; Laboratórios de Química, Física, Microbiologia, Anatomia, Biologia; Biblioteca; quadra descoberta e o Clube Unifor-MG; Praça de Alimentação do Prédio 1; estacionamento; banheiros, inclusive para verificação de acessibilidade e Laboratórios de Informática no 3º andar do Prédio 1.

Estavam diretamente envolvidos para o processo de reinício e preparação da Unidade I para avaliação o DEPOM, a Biblioteca, a Administração dos Laboratórios, a Secretaria Geral, a Segurança e a Secretaria do Colégio.

Além dos espaços físicos, também foi avaliado durante a visita todos os documentos escolares do Colégio e da mantenedora que dizem respeito à vida escolar dos alunos e profissionais do Colégio.

As inspetoras, após a visita, elogiaram imensamente a estrutura física do Colégio, ressaltando que a estrutura possui até mais do que é necessário. Elas verificaram e ficaram encantadas com toda a acessibilidade do prédio, elogiaram a organização da parte documental do Colégio e a presteza e exatidão das informações verificadas por elas.

Elas também comentaram que ficaram muito satisfeitas com o atendimento prestado a elas. Por fim, elas emitiram parecer favorável para o reinício das atividades escolares do Colégio UNIFOR no prédio da Fundação, nossa mantenedora.

Fonte: Unifor Mg