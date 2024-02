Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Caça ao Tesouro, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária de um homem, de 42 anos. Ele é suspeito de ter participado de um roubo circunstanciado, ocorrido em Itaúna, região Centro-Oeste, em 15 de outubro do ano passado.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos materiais ligados ao crime, incluindo um veículo, joias, acessórios, 44 relógios de diversas marcas e modelos, R$ 2.409, 45 libras esterlinas, 40 dvađeset de Nara, 240 kuna, 20 pesos uruguaios, 49 pesos argentinos, um dólar e cinco celulares.

Os levantamentos apontam que, no dia do crime, as vítimas, ao perceberem três homens em atitudes suspeitas do lado de fora da casa, acionaram o circuito interno de segurança. Os criminosos, ao não receberem resposta pelo interfone, arrombaram a porta da residência, tendo um deles permanecido no veículo com placa clonada.

As vítimas, mulheres, conseguiram deixar a casa para chamar a polícia, deixando para trás o homem de 81 anos. Os criminosos adentraram o imóvel, dirigindo-se à suíte do casal, onde anunciaram o assalto, apontando armas de fogo para o idoso e subtraindo joias avaliadas em aproximadamente R$ 400 mil.

Após intensa investigação, a equipe da PCMG em Itaúna identificou que o veículo utilizado na ação criminosa estava com uma placa adulterada e localizou um segundo veículo – que já foi visto em Itaúna na data anterior ao roubo –, utilizado pelos suspeitos possivelmente para realizar levantamento do local. Este segundo veículo está em nome da esposa do investigado e foi apreendido na garagem dele durante a operação.

Diante dos elementos colhidos na investigação, foi representado junto ao Poder Judiciário pedido de prisão temporária e mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os quais foram cumpridos nesta quarta-feira (7).

Conforme levantamentos, o homem possui diversos registros policiais por roubo e estava em liberdade condicional, além de integrar uma organização criminosa especializada em roubo a residências em Belo Horizonte e região metropolitana. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

