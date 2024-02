Um ônibus capotou na tarde desta quarta-feira (7) na BR-381, em Oliveira, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, 18 pessoas ficaram feridas, e uma criança do sexo feminino está em estado grave. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas chovia no momento.

Conforme a corporação, o acionamento foi realizado por volta das 14h. O ônibus seguia de São Paulo para Bahia com mais de 40 pessoas. O grupo estava fazendo compras e retornando para casa.

Além dos bombeiros, três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local. O helicóptero Arcanjo está se deslocando para o trecho.

A pista está interditada no sentido Belo Horizonte, e há uma fila de 4 km. Além disso, uma faixa está bloqueada no sentido São Paulo, com fila de 2 km. Quatro vítimas já foram conduzidas para o hospital.

