Um brasileiro foi assassinado em Oakland, nos Estados Unidos, após elogiar um cachorro. O tutor do animal não gostou e atirou à queima-roupa. Matheus Martines Gaidos tinha 27 anos e trabalhava como entregador de flores. Ele estava nos EUA há cinco anos, mas voltaria ao Brasil daqui a dois meses.

Em 22 de junho, ele fazia uma entrega na cidade de Oakland, na Califórnia, quando um casal se aproximou com um cachorro. As informações são da Record. Matheus elogiou o animal, o tutor não gostou e os dois começaram a discutir.

O homem deu um tapa em Matheus, que jogou as flores na cara do agressor. Em seguida, o homem sacou uma arma e atirou à queima-roupa. Matheus foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador e a mulher que estava com ele foram detidos pela polícia americana.

A mãe de Matheus, Isabel Martines, viajou aos EUA quando soube da morte do filho. “Ainda não tive contato nem para reconhecer o corpo do meu filho. Falaram que o detetive está de folga e só poderá nos atender na terça-feira às 8 horas”, declarou ela à Record. O UOL procurou o Itamaraty e aguarda posicionamento.

“Foi cruel, foi sem motivo. O cara saiu da casa dele e atirou no primeiro que encontrou. Nada vai trazê-lo de volta, mas tenho fé que a justiça vai ser feita”, disse Isabel Martines em entrevista à Record.

“Ele foi para São Francisco porque tinha muito medo da violência no Brasil e aconteceu esse fato trágico com ele”, disse Suzi Martines, tia de Matheus, em entrevista à Record.

Fonte: O Tempo