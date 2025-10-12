O brasileiro Ramon Rocha Queiroz, conhecido como Ramon Dino, alcançou nesse sábado (11) o feito mais importante de sua carreira ao vencer a categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo.

Após anos de evolução e pódios consecutivos, o atleta acreano superou seus principais rivais e garantiu o título inédito para o Brasil. Além disso, ele leva para casa o prêmio equivalente de 100 mil dólares, equivalente a R$ 552 mil.

Com físico equilibrado, simetria refinada e presença de palco marcante, Ramon desbancou nomes como Terrence Ruffin e Mike Sommerfeld, consolidando-se como referência mundial na categoria.

O treinador Fabrício Pacholok, que também orienta o campeão da categoria Open, Derek Lunsford, celebrou o resultado como um marco para o esporte brasileiro.

Com o título, Ramon se torna referência global no fisiculturismo e inspira uma nova geração de atletas brasileiros. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com fãs e profissionais celebrando o feito histórico.

Vídeo: reprodução Instagram mrolympiafc

Fonte: Portal Do Holanda