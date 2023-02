Os militares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) chegaram à Turquia nessa sexta-feira (10). Após tratativas com a Defesa Civil local, eles iniciaram a primeira missão: busca por uma criança que ainda pode estar com vida.

A equipe enfrenta, neste momento, dificuldades para acessar as áreas afetadas, comunicação precária e um cenário de destruição.

Os enviados para a ajuda humanitária estão em Karamanraras, no Sul do país, perto da fronteira com a Síria.

Salvar vidas e tentar diminuir a dor e o sofrimento dos atingidos são objetivos do grupo que, junto, soma mais de 90 anos de atuação no CBMMG, entre cursos, treinamentos e empenhos em desastres no estado – como o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho – e em outras missões internacionais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) disponibilizou um perfil dos integrantes da missão internacional. Clique para conhecer cada um dos bombeiros militares que estão na Turquia.

Fonte: Agência Minas