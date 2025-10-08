Nas imagens feitas por um cidadão formiguense, é possível observar o acúmulo de diversos tipos de resíduos, como móveis desmontados (sofás e guarda-roupas), garrafas, frutas, papelão, sacos plásticos, entre outros materiais espalhados.

Infelizmente, esse tipo de cena tem se repetido em diferentes pontos da cidade. Apesar das ações realizadas pela administração municipal, o problema persiste, uma vez que também envolve questões éticas e de conscientização da sociedade.

Um adendo importante é que é necessária a fiscalização por parte da Prefeitura, além de uma divulgação mais efetiva, por meio das mídias, sobre os locais corretos para descarte. No entanto, cabe à população conscientizar-se e colaborar para evitar práticas que contribuam para o desajuste ambiental.

Nas imagens cedidas ao Últimas Notícias, o responsável pelas imagens fez questão de frisar que uma rigorosa campanha de educação ambiental, aliada à distribuição de placas educativas como era feito no passado pode não alcançar grande proporção, mas contribui significativamente para a conscientização da população.

Relembrando

Essa não é a primeira denúncia. Em setembro, uma matéria já havia destacado outro ponto de acúmulo de lixo próximo à estrada de Albertos. No local, foram encontrados papéis, exames médicos descartados, além de carcaças de animais em decomposição, o que causava forte odor e desconforto para quem passava pela região. O problema afeta principalmente os trilheiros, já que a Trilha Santinha/Vigilatos — cujo ponto de partida está sinalizado com placa — tem início exatamente na área tomada pelo lixo.

O apelo é claro: denuncie práticas irregulares, mesmo que de forma anônima. O combate ao descarte inadequado de lixo depende da ação conjunta entre poder público e sociedade civil. Respeitar os espaços públicos e o meio ambiente é um dever de todos.